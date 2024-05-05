Понедельник, 6 мая, 2024

Повышенную пенсию получат 4,4 миллиона россиян

Автор: 7info

Опубликовано

Сегодня повышенную пенсию получают 4,4 миллиона пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, сообщает сайт Соцфонда РФ.

Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. В этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без учёта повышения составляет 8 134,88 рубля, а после достижения 80 лет — 16 269,76 рубля.

Повышение пенсии происходит в день рождения пенсионера. Выплата поступает на следующий месяц после юбилея. Заявления для этого не требуется, всё происходит автоматически.

Важно отметить, что надбавка устанавливается только для получателей страховой пенсии по старости. Она не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы старше 80 лет фиксированная выплата также не увеличивается, поскольку они уже получают аналогичную надбавку к пенсии.

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