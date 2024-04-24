В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель умер

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель скончался. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

24 апреля в 04.20 на 300-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении, столкнулись автобус «Астрахань-Москва» и фура «МАН».

По предварительным данным, водитель автобуса умер в больнице. Травмы получили 12 пассажиров и водитель грузовика.

Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Движение транспортных средств затруднено в обе стороны.

По данным прокуратуры Рязанской области, организовавшей проверку, авария произошла во время сильного тумана. На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.