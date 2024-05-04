Жителя Касимова будут судить за уличный грабёж

Житель Касимова предстанет перед судом за грабёж, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Касимовский межрайонный следственный отдел (МСО) СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Касимова, 2000 года рождения. Его обвиняют в грабеже, то есть в открытом хищении чужого имущества (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

По версии следствия, 7 апреля 2024 года в Касимове возле одного из сетевых магазинов обвиняемый попытался забрать из кармана одежды несовершеннолетнего подростка деньги. Однако подросток заметил это и попытался помешать. Тогда обвиняемый применил к потерпевшему физическую силу и скрылся с места преступления с деньгами. Подросток обратился в полицию. Личность подозреваемого и его местонахождение были установлены в кратчайшие сроки.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб, причинённый преступлением.

Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.