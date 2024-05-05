Полковник сделал заявление о французских войсках на Украине

В эфире телеканала LCI военный эксперт, полковник Вооружённых сил Франции в отставке Александр Вотравер рассказал о том, что Париж уже отправил на Украину подразделение Иностранного легиона. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По словам полковника, у него есть две новости: хорошая и плохая. «Хорошая новость в том, что в ближайшее время Париж может отправить на Украину две бригады, чтобы поддержать Вооружённые силы Украины, численностью около пяти или шести тысяч человек», — отметил эксперт.

«Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно», — подчеркнул Вотравер, обратив внимание, что российский контингент на Украине насчитывает около полумиллиона человек.