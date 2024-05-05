Рязанцы 5 мая сфотографировали необычные облака-мамматусы

Рязанцы сфотографировали необычные облака-мамматусы. Их заметили в воскресенье 5 мая. Снимки опубликовали в группе «Рязань» во «ВКонтакте».

Отмечается, что сегодня через север Рязани прошел арктический холодный фронт. Чуть севернее и южнее города прошли грозы. Это позволило увидеть в небе такие облака.

Облака-мамматусы встречаются редко. Это одна из разновидностей кучевых облаков.

Существует несколько версий, почему они возникают. Согласно первой, теплый влажный воздух поднимается вверх, остывает и конденсируется в капли воды. Эти капли растут и формируют облака. Из них выпадают ледяные кристаллы и всё те же капли, утягивают за собой более холодный воздух, а также охлаждают его прямо под облаком. В результате в тех местах, где потоки осадков и холодного воздуха наиболее интенсивны, формируются висящие шарики.

Вторая версия звучит так: нижняя часть облака, разрастаясь, начинает опускаться. В процессе сухой воздух в нижней части облака и влажный воздух в верхней части нагреваются с разной скоростью. Возникает сильная турбулентность в основании облака, появляются потоки более тёплого и более холодного воздуха, которые сами организуются в такую структуру из шариков и пустых мест между ними.

Облака-мамматусы также называют вымеобразными.