Пятница, 3 мая, 2024

История с выселением мигрантом семьи бойца СВО получила продолжение

Автор: powder

Опубликовано

Глава Азовского района Ростовской области Александр Палатный сообщил в телеграм-канале, что встретился с семьей, которая пожаловалась на выселение из дома мигрантом.

Ранее дочь пропавшего без вести участника спецоперации записала видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Она пожаловалась, что не может попасть в жилище из-за уроженца Узбекистана, который сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское.

«Обсудили ситуацию, историю ее развития. Узнал важные подробности, которые могут повлиять на решение проблемы», — уточнил Палатный после встречи с девочкой и ее мамой.

По его словам, на распоряжение домом и участком наложен арест. Вопрос находится на особом контроле администрации Азовского района. Назначено судебное заседание на 14 мая.

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