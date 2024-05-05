Рязань вошла в рейтинг городов «с достаточно высоким качеством жизни»

Финансовый университет при правительстве РФ провел социологическое исследование по показателям качества жизни. Согласно ему, Рязань попадает в группу крупных городов «с достаточно высоким качеством жизни» и занимает 43-е место.

По итогам I квартала 2024 индекс качества жизни в Рязани составляет 58,4 балла.

Рязанцы отмечают, что в городе достаточно доступное жилье, качественное образование для личностного роста, доступные культурные ценностей. А вот экологией жители областного центра недовольны.

Самыми комфортными городами России, согласно рейтингу, признаны Грозный (75,6 балла), Москва (75,2) и Сочи (70,7).