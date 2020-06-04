Уровень Оки в Рязани начал подниматься

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Уровень воды в реке Оке в черте Рязани поднимается. Об этом сообщается на сайте Рязанского гидрометцентра.

По словам ведущего гидролога Алексея Рачева, паводок на Оке начал формироваться ещё в конце мая. На данный момент вода в реке на участке Серпухов – Кашира поднялась на 2 метра, у Коломны – на 1,1 метра, в Рязани – на 2,6 метра.

В ближайшие дни вода будет прибывать по 0,2 – 0,5 метра за сутки.

– Рост уровней будет обусловлен поступлением с верховий бассейна стока дождевых вод, – говорится в сообщении на сайте Рязанского центра по гидрометеорологии.

и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, прибывает вода и в малых реках Рязанской области. Из-за этого подтапливаются низководные мосты. На 4 июня подтоплены мосты через Ранову у села Шелемишево и через Пару у села Скит.

Рачев отмечает, что летний паводок способствует самоочищению Оки, чего не было весной. Кроме того, после подъёма воды станет возможным возобновить судоходство на реке.