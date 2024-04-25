Пятница, 26 апреля, 2024

Школьник-мигрант грозил поставить на колени учительницу русского

Автор: powder

Опубликовано

В школе Батайска Ростовской области произошел конфликт с учительницей русского языка и девятиклассником, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, это произошло еще четыре месяца назад в школе №4. Педагог и ученик-мигрант оскорбляли друг друга, в том числе они спорили, кто поставит кого на колени.

Учительница просила его извиниться публично, но мальчик отказывался.

В итоге недавно школу окружили мужчины из «Русской общины», чтобы разобраться в ситуации и отстоять честь женщины.

По словам директора школы, конфликт быстро разрешился. Общинники, полицейские и сотрудники администрации поговорили и больше не имеют никаких претензий.

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