Школьник-мигрант грозил поставить на колени учительницу русского

В школе Батайска Ростовской области произошел конфликт с учительницей русского языка и девятиклассником, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, это произошло еще четыре месяца назад в школе №4. Педагог и ученик-мигрант оскорбляли друг друга, в том числе они спорили, кто поставит кого на колени.

Учительница просила его извиниться публично, но мальчик отказывался.

В итоге недавно школу окружили мужчины из «Русской общины», чтобы разобраться в ситуации и отстоять честь женщины.

По словам директора школы, конфликт быстро разрешился. Общинники, полицейские и сотрудники администрации поговорили и больше не имеют никаких претензий.