В Рыбновском районе более 400 человек пробежали 21 км в рамках празднования юбилея С.А. Есенина

В субботу, 10 октября, в Рыбновском районе прошел легкоатлетический марафон, посвященный празднованию 125-летия со дня рождения С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участников 40-го забега приехал поддержать и.о. замминистра физической культуры и спорта Игорь Мишин От имени Николая Любимова он поприветствовал спортсменов.

— Пробег, посвященный С.А. Есенину, пользуется популярностью не только у жителей региона, но и гостей из других субъектов РФ. В этом году он объединил свыше 400 человек, — заметил Мишн.

Участие в марафоне приняли все желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Спортсмены пробежали 21,1 км. Победителем среди мужчин стал Никита Волченков, а среди женщин — Татьяна Сычева.