В Рязанском онкодиспансере откроют направление хирургии одного дня

-

В поликлиническом отделении Рязанского областного онкологического диспансера готовится операционная хирургии одного дня. Об этом сообщает региональный минздрав.

В операционной будут удалять опухоли мягких тканей, которые не требует анестезии, например, злокачественные новообразования кожи.

Сейчас готовится помещение и проходит оснащение операционной.

Напомним, Рязанский онкоцентр переехал в прежнее здание БСМП. Работа хирургических отделений возобновлена 3 июня. За это время проведено уже 23 операции. Диспансер наращивает объемы хирургической помощи, в ближайшее время планируется задействовать все 8 операционных, в старом здании их было только 6.