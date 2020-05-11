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В больницах Рязани остаются 235 пациентов с COVID-19

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На 11 мая в больницах Рязани остаются 235 пациентов с коронавирусом. 14 из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 21 пациента врачи оценивают как тяжёлое. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

144 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 70 – в удовлетворительном. 

Все остальные заболевшие COVID-19 лечатся дома. Болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не требуется. 

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