В больницах Рязани остаются 235 пациентов с COVID-19

На 11 мая в больницах Рязани остаются 235 пациентов с коронавирусом. 14 из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Состояние 21 пациента врачи оценивают как тяжёлое. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
144 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 70 – в удовлетворительном.
Все остальные заболевшие COVID-19 лечатся дома. Болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не требуется.
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