Утонувший в Новомичуринске мужчина был пьян

Сайт издательства «Пресса» сообщил новые подробности ЧП в Новомичуринске, где в водохранилище утонул мужчина. Напомним, его тело вчера достали из воды спасатели.
Погибшему было 25 лет, он из Новомичуринска. Мужчина в компании двух знакомых и женщины отдыхал в 500 метрах от официального пляжа. Люди выпивали. Около 5 часов вечера пошли купаться, один из них «нырнул и не вынырнул».
Для поиска утонувшего был задействован почти весь состав Новомичуринской спасательной станции на воде. Нашёл тело водолаз Анатолий Печников.
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