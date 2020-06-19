Утонувший в Новомичуринске мужчина был пьян

-

Сайт издательства «Пресса» сообщил новые подробности ЧП в Новомичуринске, где в водохранилище утонул мужчина. Напомним, его тело вчера достали из воды спасатели.

Погибшему было 25 лет, он из Новомичуринска. Мужчина в компании двух знакомых и женщины отдыхал в 500 метрах от официального пляжа. Люди выпивали. Около 5 часов вечера пошли купаться, один из них «нырнул и не вынырнул».

Для поиска утонувшего был задействован почти весь состав Новомичуринской спасательной станции на воде. Нашёл тело водолаз Анатолий Печников.