Рязанское ГУ ЗАГС объяснило гигантскую очередь у Дворца торжеств

Сотрудники Главного управления ЗАГС Рязанской области объяснили появление гигантской очереди у Дворца торжеств в Рязани. Свой ответ они опубликовали на странице губернатора Николая Любимова в соцсети ВКонтакте.

Чиновники попросили рязанцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Они отметили, что из-за коронавируса большинство услуг в загсах не оказывалось, в результате на них образовался большой спрос. После снятия ограничений люди в большом количестве пришли во Дворец торжеств.

– На настоящий момент сотрудники работают в «авральном» режиме, – говорится в сообщении ГУ ЗАГС Рязанской области. – Пока работа выстраивается таким образом, что с 9.00 до 13.00 принимают записавшихся на прием ранее, а с 14.30 до 17.30 приём идёт в порядке живой очереди.

Также был опубликован телефон для связи: 21-58-75.