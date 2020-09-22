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Рязанцы завоевали 6 медальонов «За профессионализм» на всероссийском конкурсе WorldSkill Russia

Иван Федоров

Рязанцы завоевали 6 медальонов «За профессионализм» и 4 медальона «За мастерство» на всероссийском этапе конкурса WorldSkill Russia. Соревнования проходили с 6 по 21 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба регионального Минобра. 

В этом году национальный финал конкурса стал самым масштабным не только в истории нашей страны, но и всего мира. В соревновании участвовали более 3 000 студентов. 

Медальоны «За мастерство» завоевали студентка Рязанского многопрофильного колледжа Диана Гусева в категории «Поварское дело», студенты Ряжского колледжа им. Серебрякова Данила Ашурков и Анна Адулова в категории «Геодезия», студентка Рязанского педагогического колледжа Анастасия Якушева в категории «Преподавание в младших классах» и студентка Рязанского сельхозуниверситета в категории «Ветеринария». 

Рязань представляли 10 учебных заведений в 14-ти компетенциях. Наши студенты еще и завоевали 6 медальонов «За профессионализм». Так, их получили студенты строительного колледжа Никита Бутянин и Алена Зарецкая  в компетенциях «Кирпичная кладка» и «Малярные декоративные работы» соответственно. В категории «Столярное дело» награду взял Олег Михалев из политехнического колледжа, студент колледжа электроники Данила Петухов показал себя в категории «Сетевое и системное администрирование», студент Рязанского многопрофильного колледжа Владислав Лазуткин получил медальон в категории «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а студентка агротехнологического университета стала лучшей в категории «Ветеринария». 

– По сравнению с предыдущими годами мы уверенно наращиваем опыт участия в соревнованиях такого уровня. Если в 2017-2018 году в нацфинале мы были представлены одной компетенцией, 2019 – двумя, то в 2020 – уже четырнадцатью. В 2017 году был один медальон за профессионализм, а 2020 год принёс шесть медальонов в Нацфинале и четыре в отборочных соревнованиях. Впереди нас ждут новые соревнования, новые высоты к которым будут стремиться студенты учебных заведений СПО Рязанской области, – отметил руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Алексей Зенин.

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