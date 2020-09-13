В воскресенье, 13 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На избирательный участок №1025, расположенный в лицее № 4 города Рязани, глава региона пришёл вместе с супругой Оксаной.

Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. В Рязанской области, кроме выборов в региональный парламент, избираются главы поселений и депутаты ряда представительных органов муниципальных образований.

Подсчёт голосов начнётся после 20.00.