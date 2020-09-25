На рязанца завели уголовное дело за поддельный больничный

В Рязани после проверки прокуратуры завели уголовное дело на мужчину, предоставившего работодателю поддельный больничный лист. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверку проводила прокуратура Советского района. В ходе неё выяснилось, что мужчина предъявил своему работодателю заведомо подложный документ – листок нетрудоспособности на своё имя, для учёта и дальнейшего оформления в качестве документа, временного освобождающего от работы.

Уголовное дело завели по ч.3 ст. 327 УК РФ.

– В настоящее время по нему проводится расследование, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.