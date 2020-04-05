Губернатор взял под контроль расследование убийства в Елатьме

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Губернатор Николай Любимов получает всю информацию о ходе расследования убийства пятерых человек в посёлке Елатьма. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Утром в воскресенье, 5 апреля, в Елатьму по поручению Любимова прибыл вице-губернатор Игорь Греков. Он провёл оперативное совещание с представителями местных органов власти по вопросам, касающимся этого инцидента.

Напомним, компанию из пяти человек в посёлке Елатьма вечером в субботу, 4 апреля, расстрелял местный житель. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Также Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП.