Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме

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Во время стрельбы в посёлке Елатьма Касимовского района погибли молодые люди в возрасте от 22 до 31 года. Об этом сообщает Life.

По данным СМИ, погибли молодожёны – женщина 22 лет и её 24-летний супруг. Также жертвами стрелка стали мужчины в возрасте 24, 26 и 31 года.

Стрелявший – мужчина 1988 года рождения. Life пишет, что он работал в местном психоневрологическом диспансере и отличался крайней жестокостью. Якобы мужчина даже был замечен в убийстве животных. В последнее время он находился в отпуске по уходу за ребёнком. Его жена работает врачом.

ТАСС пишет, что в ближайшее время стрелку будет проведена психиатрическая экспертиза.

Напомним, массовое убийство в посёлке Елатьма Рязанской области произошло вечером в субботу, 4 апреля. Подозреваемый задержан. У мужчины произошёл конфликт с группой молодых людей из-за шума. Он взял зарегистрированное охотничье оружие и устроил стрельбу.