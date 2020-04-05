Опубликовано видео с места массового убийства в Рязанской области

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Следственный комитет опубликовал видео с места массового убийства в посёлке Елатьма Рязанской области.

Напомним, жертвами мужчины 1988 года рождения стали пять человек. ЧП произошло в субботу, 4 апреля, около 10 часов вечера. Подозреваемый сделал замечание шумной компании. После этого произошёл конфликт. Мужчина взял зарегистрированное ружьё и расстрелял шумную компанию. На месте погибли четверо парней и женщина. 

Уголовное дело следователи возбудили по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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