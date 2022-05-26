Рязанские студенты получили поощрительные премии

Глава Рязани Татьяна Панфилова вручила премии муниципального образования студентам рязанских вузов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.
Ранее научные работы студента Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина Никиты Грязева, студентки Рязанского института (филиала) «Московского политехнического университета» Яны Казаковой и студентки Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Екатерины Антоновой были рассмотрены на Совете по присуждению поощрительных премий.
Поощрительная премия муниципального образования – город Рязань присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция».