Рязанские студенты получили поощрительные премии

— Именно от вас, ваших знаний и труда во многом зависит, какой будет Рязань в ближайшие десятилетия. Уверена, что ваши научные успехи и активная гражданская позиция в будущем послужат развитию нашего города, — отметила глава муниципального образования. — Я желаю вам смелости и удачи в достижении поставленных целей, веры в себя и целеустремленности. Пусть студенческие годы станут надежным фундаментом вашей жизни.