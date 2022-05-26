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Четверг, 26 мая, 2022

Рязанские студенты получили поощрительные премии

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Рязанские студенты получили поощрительные премии

Глава Рязани Татьяна Панфилова вручила премии муниципального образования студентам рязанских вузов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Ранее научные работы студента Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина Никиты Грязева, студентки Рязанского института (филиала) «Московского политехнического университета» Яны Казаковой и студентки Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Екатерины Антоновой были рассмотрены на Совете по присуждению поощрительных премий.

— Именно от вас, ваших знаний и труда во многом зависит, какой будет Рязань в ближайшие десятилетия. Уверена, что ваши научные успехи и активная гражданская позиция в будущем послужат развитию нашего города, — отметила глава муниципального образования. — Я желаю вам смелости и удачи в достижении поставленных целей, веры в себя и целеустремленности. Пусть студенческие годы станут надежным фундаментом вашей жизни.

Поощрительная премия муниципального образования – город Рязань присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни студентам  высших учебных заведений, обучающихся  по специальностям  «Архитектура», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция».

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