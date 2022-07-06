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Среда, 6 июля, 2022

Рязанская область может получить до 900 млн рублей на поддержку технопарка электронной промышленности

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Татьяна Проводина

Рязанская область может получить до 900 млн рублей на поддержку технопарка электронной промышленности

Фото с сайта правительства Рязанской области

Рязанская область может получить до 900 млн рублей на поддержку технопарка электронной промышленности.

Такая сумма субсидии на возмещение затрат обсуждалась на встрече замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных и зампреда правительства Рязанской области Артёма Никитина, которая состоялась на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022». Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Работа по созданию в регионе промышленного технопарка электронной промышленности уже идёт. В нынешнем году из областного бюджета предусмотрено более 190 млн рублей. Среди потенциальных резидентов — Государственный Рязанский приборный завод, РКБ «ГЛОБУС», завод «Красное знамя», НПП «АЛЕКСАНДР» и Рязанский Радиозавод.

Возглавляющий рязанскую делегацию на выставке Артём Никитин реализация проекта позволит вывести на рынок широкий спектр продукции, в том числе для замещения импорта.

Алексей Беспрозванных положительно оценил инициативу Рязанской области и выразил готовность поддержать регион в реализации проекта.

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