Выпускник Рязанского десантного училища Магомеджанов посмертно стал Героем России

Выпускнику Рязанского десантного училища полковнику Магомедали Камильевичу Магомеджанову посмертно присвоено звание Героя России.

С начала СВО он стал уже десятым дагестанцем, удостоенным этого звания, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Магомеджанов служил в морской пехоте, принимал участие в операциях в Сирии, с начала СВО был на передовой.

— Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вёл в бой подчинённых, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них, — написал Меликов.

В феврале военного похоронили в родном селе Хлют Рутульского района Дагестана.