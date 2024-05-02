Минтруда и соцзащиты Рязанской области ответило, почему в Пителинском районе закрыли психоневрологический интернат

Министерство труда и социальной защиты Рязанской области ответило на вопрос о закрытии Пителинского психоневрологического интерната. Его задали на прямой линии с главой региона, которая прошла 24 апреля. Ведомство написало ответ на странице губернатора Павла Малкова.

Минтруда поясняет, что сейчас износ здания жилого корпуса составляет более 70%. В нем обнаружили нарушения в конструкции и признали ветхим.

Отмечается, что подопечных учреждения разместят в других домах-интернатах в более комфортных условиях. На сегодняшний день в здании проживает 42 человека.

Сотрудникам интерната предложили альтернативные вакансии. Министерство отмечает, что с каждым работником работают индивидуально.