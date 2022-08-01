Татьяна Проводина

Рязанке вернули похищенную собаку

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Рязанке вернули похищенную собаку.

Плачущую девушку заметили на улице Энгельса сотрудники ППСП. Рязанка рассказала, что во время прогулки с собакой спустила её с поводка, так как не собиралась уходить далеко от дома. Но питомца внезапно схватил неизвестный мужчина и быстро скрылся.

Полицейские тут же начали искать похитителя по описанию девушки. Подозреваемого обнаружили во дворе дома на улице Октябрьской. Мужчина подходил под описание и держал в руках маленькую собаку. Его задержали.

Оказалось, что 38-летний житель Тульской области недавно вышел из мест лишения свободы. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Собаку вернули хозяйке, а похитителя доставили в отдел МВД по Московскому району Рязани. Решается вопрос о его привлечении к ответственности.

Рязанке вернули похищенную собаку
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