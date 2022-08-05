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Рязанцы могут следить за реконструкцией Северной окружной с помощью онлайн-камеры

Фото из группы ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

На ремонтируемом участке Северной окружной дороги Рязани установили видеокамеру, позволяющую отслеживать ход ремонта в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Камеру установили в районе автозаправки у поворота на Борки по поручению врио губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Реконструкция Северной окружной дороги началась в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочим предстоит отремонтировать почти три километра автодороги.

Работы проводятся масштабные: расширяется проезжая часть, устанавливаются тротуары, велодорожки, делается освещение. Также построят надземный пешеходный переход.

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