Риелтор рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на цену квартир

Риелтор и эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов рассказал, как повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на цены рынка жилья.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Крылов пояснил, что данная мера может сильно ударить по вторичному жилью, чем и воспользуются строительные компании: «Застройщики попросту задерут цены, уберут какие-то акционные предложения, субсидирование ставки относительно господдержки».

По его словам, на фоне сильного удорожания кредитов на вторичное или готовое жилье россияне предпочтут покупать квартиры в новостройках, где все еще действует льготная ипотека под 8%, на что наложится и приближающийся традиционно активный осенний сезон.

Из-за этого, полагает риелтор, застройщики уберут скидки или повысят цены, на которые скидки будут делаться. При этом Крылов подчеркнул, что все зависит от политики каждого отдельного застройщика.