Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.
По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова), и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.
Право на свободу» — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев и жизненных ситуаций в сериале рассказывается, как попадают в ловушки и как из них выбраться, кто в этом может помочь, какие современные технологии будут полезны.
Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.
Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, ВК и Telegram.