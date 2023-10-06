Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова предложила поощрять учителей за личные заслуги

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова предложила поощрять учителей в соответствии с личным рейтингом.

Так, Проданова высказала идею, что педагогов можно награждать за участие в олимпиадах и грантах, патриотических мероприятиях и подготовке школьников к ЕГЭ на 100 баллов.

По мнению профессора, это не должны быть обязанности, предусмотренные основной деятельностью учителей. «Монетезироваться» могут лишь внеурочные заслуги педагогов.

«С начала учебного года в школах можно было бы объявлять виды деятельности, за которые можно заработать баллы. Таким образом можно определить надбавку к заработной плате на следующий год. Например, один балл — тысяча рублей», — пояснила Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Суммы надбавок может самостоятельно определять школа.

Денежная стимуляция, отметила профессор, будет мотивировать учителей к саморазвитию.