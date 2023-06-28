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«Праздники» – это «когда мама счастлива»!

7info7

7 сентября в широкий прокат выйдет новый полнометражный фильм от создателей «Бати» – «Праздники». Комедию на вечные темы с Марией Ароновой в главной роли снял Борис Дергачёв. Авторы надеются, что семья из «Праздников» станет такой же любимой зрителями, как Кузякины из фильма «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

Героиня Марии Ароновой – Наталья Николаевна – мать двоих взрослых дочерей и глава семьи Пыжовых. Она преподаёт в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что всё в её жизни сложилось как надо: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только пристроить любимых дочерей замуж.

Но накануне её юбилея выясняется, что много лет назад муж Натальи Николаевны – Виктор (Виталий Хаев), похоже, изменил ей во время отдыха на море со случайной знакомой Любой (Инга Оболдина). В одночасье идеальный мир семьи Пыжовых рушится, грядёт развод. Удерживает мать семейства от этого шага только одно – желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников.

«Праздники» – это «когда мама счастлива»!
«Праздники» – это «когда мама счастлива»!

Однако оказывается, что и у дочерей далеко не всё гладко в личной жизни. Жених старшей Лены (Анастасия Калашникова) – самовлюблённый лицемер и абьюзер (Вячеслав Чепурченко). А младшая Юля (Яна Енжаева) и вовсе приводит в дом фиктивного ухажёра (Никита Павленко) – лишь бы угодить маме. В итоге все тайны Пыжовых станут явными, а семья столкнётся с серьёзной проверкой на прочность, которая или разрушит её до основания, или закалит.

Для Бориса Дергачева фильм «Праздники» стал режиссёрским дебютом полного метра. В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов.

Антон Зайцев, генеральный продюсер: «По мнению учёного Михаила Бахтина, праздник является «первичной формой человеческой культуры» и важнейшим элементом традиции. Праздники сохраняют и передают социально значимую информацию от поколения к поколению. Именно это и происходит с героями фильма, которые за длинные майские праздники преодолевают общими усилиями двух поколений тяжёлый конфликт. Я надеюсь, что семья Пыжовых из фильма «Праздники» станет такой же любимой зрителями киносемьёй, как Кузякины из «Любовь и Голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки».

Мария Аронова, исполнительница главной роли: «В наши дни, конечно, нужно высказываться на серьёзные темы. Но при этом людям хочется чего-то лёгкого, весёлого, почти буффонадного – это я замечаю по тому, как в театре молниеносно раскупают билеты на комедии. В фильме «Праздники» мы с помощью наших персонажей говорим на крайне серьёзные темы, но подано всё это в комедийном ключе. Мне очень нравится моя героиня, потому что ценности, про которые я высказываюсь в этом образе, мне очень близки. И вся эта прекрасная семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает мне мою. И я очень надеюсь, что наши зрители во время просмотра смогут ощутить то же самое». 

Ждите «Праздники» во всех кинотеатрах с 7 сентября! Прокатчик – «Централ Партнершип».

Возрастное ограничение — 12+.

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