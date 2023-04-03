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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Пострадавший при взрыве на встрече с военкором Татарским рассказал о трагедии

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Один из пострадавших при взрыве на встрече с военкором Владленом Татарским рассказал телеграм-канал SHOT подробности случившегося.

Инцидент произошел накануне в кафе на Университетской набережной в Петербурге. По последним данным, число пострадавших возросло до 32 человек. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

«Владлен взял удар на себя, закрыл от взрыва много людей», – пояснил собеседник издания.

Пострадавший уточнил, что девушка, которая принесла на мероприятие взрывное устройство, была знакома с погибшим, ранее она ходила на его творческие вечера и дарила ему открытки.

Сначала организаторы запретили ей занести в помещение статуэтку, но девушка получала разрешение от Татарского, узнавшего постоянную гостью. Военкор предложил ей сесть рядом, но та выбрала самое удаленное от него кресло.

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