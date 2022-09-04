Пиролог: Непосредственной причиной пожаров в Рязанской области стал человек

Пиролог рассказал о причинах пожаров в Рязанской области. По словам директора красноярского Центра лесной пирологии Романа Котельникова, непосредственной причиной пожаров в регионе стал человек, а не природные явления.

В интервью «Российской газете» эксперт пояснил, что Рязанская область не относится к регионам, где часто происходят лесные пожары. Тем не менее минувшим летом регион серьёзно пострадал от огня.

Роман Котельников: «В европейской части России, особенно на южных территориях, более выражены климатические изменения: температура воздуха из года в год повышается, наступают засушливые периоды. Поэтому и пожаров становится всё больше»

Самыми критичными по количеству ежегодных возгораний специалист назвал Забайкалье, Красноярский край, Якутию и Бурятию.

Роман Котельников: «Непосредственной причиной пожаров в Рязанской области стал человек, а не природные явления»

Как рассказал пиролог, каждый год происходят возгорания и от гроз, но их доля невелика. До 90% пожаров возникает из-за действий человека. Говоря о причинах пожаров в рязанских лесах, Роман Котельников заявил, что склоняется к человеческому фактору.

Также эксперт объяснил большой ущерб от пожаров в Рязанской области.