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Что посмотреть в Рязани в выходные

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Суббота, 28 ноября

11.00 – «День, когда перестали читать сказки» в театре кукол
12.00 – «Дочь пирата» в театре драмы
12.00 – «Красная шапочка» в Тюзе
12.00 – концерт «Дорогою добра», посвящённый творчеству К.Г. Паустовского
14.00 – встреча Рязанского генеалогического клуба в Музее истории молодёжного движения
17.00 – концерт ансамбля кларнетистов РГСО в филармонии
18.00 – «Валентин и Валентина»
18.00 – «№13» в ТЮЗе

Воскресенье, 29 ноября

11.00 – «Доктор Айболит» в театре кукол
12.00 – «День рождения кота Леопольда» в театре драмы
14.00 – «Гадкий котёнок» в ТЮЗе
17.00 – концерт трио баянистов «Ostinato» «Осенний сон» в филармонии
18.00 – «Выдать Джанет замуж» в театре драмы
18.00 – «Королева Чардаша» в музыкальном театре
18.00 – «Кавардак» в театре «Переход»

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