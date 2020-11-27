Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 28 ноября

11.00 – «День, когда перестали читать сказки» в театре кукол

12.00 – «Дочь пирата» в театре драмы

12.00 – «Красная шапочка» в Тюзе

12.00 – концерт «Дорогою добра», посвящённый творчеству К.Г. Паустовского

14.00 – встреча Рязанского генеалогического клуба в Музее истории молодёжного движения

17.00 – концерт ансамбля кларнетистов РГСО в филармонии

18.00 – «Валентин и Валентина»

18.00 – «№13» в ТЮЗе

Воскресенье, 29 ноября

11.00 – «Доктор Айболит» в театре кукол

12.00 – «День рождения кота Леопольда» в театре драмы

14.00 – «Гадкий котёнок» в ТЮЗе

17.00 – концерт трио баянистов «Ostinato» «Осенний сон» в филармонии

18.00 – «Выдать Джанет замуж» в театре драмы

18.00 – «Королева Чардаша» в музыкальном театре

18.00 – «Кавардак» в театре «Переход»