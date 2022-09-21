На устранение нарушений противопожарного режима в школах из бюджета Рязани потратили 25,3 млн. рублей

Члены комитета по социальным вопросам гордумы рассмотрели проблему готовности образовательных учреждений города Рязани к учебному 2022–2023 году.

В соответствии с графиком приёмки с 4 по 10 августа 2022 года проведена комиссионная проверка образовательных учреждений. Всего приемка прошла в 189 муниципальных учреждениях: 107 детских садах, 67 школах и 15 учреждениях дополнительного образования. В рамках подготовки учреждений к новому учебному году основное внимание уделено проведению ремонтных работ, подготовке к отопительному сезону, обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов образования, приведению в надлежащее состояние территорий.

В частности, в 2022 году на устранение нарушений противопожарного режима и текущее содержание систем пожарной охраны в образовательных учреждениях направлены средства бюджета города Рязани в размере 25,3 млн. рублей. Работы по ремонту речевого оповещения и внутренних противопожарных водопроводов, обустройству эвакуационных выходов и замене системы пожарного мониторинга выполнены в 31 детском саду и 25 школах.

Кроме того, на заседании комитета речь шла об усилениях мер антитеррористической безопасности образовательных учреждений, на которые направлены 31,3 млн. руб. Также в образовательных учреждениях обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие, в частности, имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств.

В рамках комитета был поднят вопрос организации школьного питания. В новом учебном году продолжается исполнение поручения Президента по организации бесплатного горячего и здорового питания. Все учащиеся 1-4 классов города Рязани обеспечены бесплатным питанием. Бесплатный прием пищи предоставляется учащимся начальных классов в зависимости от сменности (бесплатные завтрак и обед). Стоимость питания составляет 88,33 руб. на одного ребенка в день.