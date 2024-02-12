На ТНТ поселили в одном доме богатых и бедных: чем обернулся социальный эксперимент и почему за ним обязательно стоит понаблюдать

12 февраля в 21.00 на ТНТ стартует сериал «Бедные смеются, богатые плачут» (16+). Создатели сериала (компания Good Story Media) обратились к одному из самых любимых жанров телезрителей — мелодраме. Мелодрамы — это почти всегда про лёгкость в восприятии, про акцент на чувствах и эмоциях героев, про возможность отстраниться от повседневных забот и окунуться в атмосферу любовных хитросплетений и загадок человеческих взаимоотношений, которую получает зритель. Безусловно, тех, кто решит посмотреть сериал «Бедные смеются, богатые плачут», ждёт этот традиционный мелодраматический опыт. Но вместе с ним авторы сериала дают возможность зрителям понаблюдать за драматичными сценами, где есть место острым вопросам общественного устройства, классовой разобщённости, человеческих трагедий и проблем. Своеобразный социальный эксперимент в красивом напылении мелодрамы стартует сегодня в 21.00.

Действие разворачивается в огромном особняке. Олигарх собирает в своём доме трёх жён — бывших и нынешнюю. И повод для этого не самый радостный. Как женщины отреагируют на шокирующие новости, которые приготовил для них супруг? Как отнесутся к тому, что теперь им придётся жить под одной крышей? Как будут действовать в условиях неопределённости и конкуренции? Череда хитростей и происков с первых минут начинает охватывать поместье и будоражить внимание зрителей. Вместе с тем в особняк заезжает новый обслуживающий персонал — горничные, водители, повара. Им, чтобы получить заветное прибыльное место под крылышком богатого работодателя, нужно пройти настоящую полосу препятствий. И для каждого и каждой, кто ступает на порог шикарного дома в поисках работы, этот шанс — один на миллион. Нужно доказать, что ты — самый лучший, самый достойный. И чаще всего вовсе не для признания и богатства. Просто в обычной жизни — свои скорби, перипетии и задачи, с которыми без денег не справиться. Судьбы героев настолько глубоки и трагичны, что на первый план выходят вопросы основополагающие — вопросы жизни и смерти.

Когда миры богатых и бедных пересекаются в одной плоскости, когда их взгляды на жизнь, деньги, человеческие отношения сплетаются, начинается самое интересное. Интриги спутывают судьбы прислуг и влиятельных домоуправителей, а хозяева оказываются перед лицом ситуаций, где далеко не всё решают деньги. Кто получит всё, а кто останется ни с чем? Как необычные сюжетные повороты обнажат лица героев? Кому будет суждено плакать, а кому — смеяться? Авторы сериала, по всей видимости, готовят для нас что-то очень интересное и крайне неожиданное!

Посмотреть сериал «Бедные смеются, богатые плачут» стоит тем, кто любит открывать для себя на экране новые лица. Интересно подобран каст молодых актёров, которые гармонично и талантливо примерили на себя яркие роли. Вместе с тем — на экране появятся опытные артисты с огромным кинематографическим и сценическим бэкграундом, которые десятками работ укрепили народное признание. Такой актёрский симбиоз точно заинтересует.

Необычайное внимание авторов к образам героев, визуальные детали, сочные картинки, лёгкое и приятное музыкальное оформление — всё это создаёт в сериале особую эстетику и атмосферу. И, конечно, как и в любой другой мелодраме, в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» всем правит и управляет любовь. Посмотрим, как ей удастся рассудить и примерить два абсолютно параллельных мира.

Фото пресс-службы ТНТ

Генеральные продюсеры проекта – Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, креативные продюсеры – Марина Никольская “Кафе “Куба”, “Филфак”) и Алексей Малышев («Кафе «Куба», “Улица”), Анна Борисова («С нуля», “Улица”), Сергей Куваев и Наталия Вагонова («Солдатки»). В авторской комнате: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев, Антон Зайцев, Павел Суитин. Режиссеры-постановщики: Влад Николаев, Анна Лобанова, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

Генеральные продюсеры проекта – Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, — или же можно ограничиться этим.