Молодые рязанцы смогут получить до 500 тыс. рублей на открытие своего дела

Молодёжь сможет получить до 500 тыс. рублей на открытие своего дела. Об этом рассказал директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов на рабочей встрече с представителями Ассоциации предпринимателей Рязанской области (АПР).

Александр Уланов обозначил список актуальных мер поддержки, которые оказываются в Агентстве развития бизнеса. В их числе профильные консультации и обучения для предпринимателей, а также ряд точечных услуг, направленных на развитие всех видов и направлений бизнеса на территории региона.

Руководитель АПР Павел Яковлев отметил, что члены ассоциации являются постоянными пользователями действующих мер поддержки.

«Агентство развития бизнеса — это эффективный институт поддержки бизнеса, закрывающий большой список запросов региональных предпринимателей в части оказания им мер господдержки, причем речь здесь идет как о малом, так о среднем и крупном бизнесе, — заявил Яковлев».