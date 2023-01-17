Вторник, 17 января, 2023
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Молодые рязанцы смогут получить до 500 тыс. рублей на открытие своего дела

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Молодёжь сможет получить до 500 тыс. рублей на открытие своего дела. Об этом рассказал директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов на рабочей встрече с представителями Ассоциации предпринимателей Рязанской области (АПР).

Александр Уланов обозначил список актуальных мер поддержки, которые оказываются в Агентстве развития бизнеса. В их числе профильные консультации и обучения для предпринимателей, а также ряд точечных услуг, направленных на развитие всех видов и направлений бизнеса на территории региона.

Руководитель АПР Павел Яковлев отметил, что члены ассоциации являются постоянными пользователями действующих мер поддержки.

«Агентство развития бизнеса — это эффективный институт поддержки бизнеса, закрывающий большой список запросов региональных предпринимателей в части оказания им мер господдержки, причем речь здесь идет как о малом, так о среднем и крупном бизнесе, — заявил Яковлев».

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