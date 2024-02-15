Мэрия Рязани рассказала о вывозе снега ночью 15 февраля

В ночь на 15 февраля силами Дирекции благоустройства и подрядных организаций вывозился снег с дорог. Особое внимание уделялось парковочным карманам, остановкам общественного транспорта, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

Спецтехника работала на улицах Есенина на участке от улицы Грибоедова до улицы Щедрина по одной стороне, Солотчинское шоссе на участке от ТРЦ «Круиз» до улицы Грибоедова — одна сторона, Есенина, Горького, Сенная в районе центрального входа в сквер им. В. Ф. Маргелова, Семинарская, Ленина на парковке у ТЦ «Аркада», проезд Яблочкова в районе отеля «Форум», Зубковой на участке от «Фортуны» до остановки «Ледовый дворец», Советской Армии на участке от улицы Зубковой до улицы Новоселов — дублеры по двум сторонам, Дзержинского — парковочные карманы, Ленина на участке от улицы Соборной до улицы Почтовой по одной стороне, Грибоедова — остановки, парковочные карманы, Княжье поле (участок — 350 м), проезд Шабулина на участке от остановки «Завод «Красное Знамя» до остановки «Депо № 2», Павлова на участке от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева, Первомайский проспект на участке от улицы Вокзальной до площади Победы, Соколовская, дороге на ЗИЛ, поселке Агропром, Связи, Прудная, Новоселковская, Восточный Промузел.

Для обработки дорог во всех районах города использовано 14 тонн реагента. Ночью в областном центре работали 112 единиц техники, в том числе 58 самосвалов подрядных организаций.

Тротуары обрабатывали на улицах Циолковского, проезд Яблочкова, Тимуровцев, Советской Армии, Новоселов, Тимакова, Халтурина, Спортивная, Братиславская, Полетаева, Черновицкая, Стройкова, в сквере им. В. Ф. Маргелова.

Днем 15 февраля вывоз снега запланирован на улице Есенина на участке от улицы Щедрина до Театральной площади, Первомайский проспект на участке от улицы Павлова до площади Ленина. Продолжается обработка тротуаров, остановок, пешеходных переходов, лестниц от гололеда.