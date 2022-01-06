0.3 C
Рязань
Четверг, 6 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение для Рязани

7info
Фото: сайт администрации Рязани

Сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал второе за сутки метеопредупреждение для Рязанской области.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 6 января, ночью 7 января на территории региона сохранится налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Реклама

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,869ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img