МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение для Рязани

Сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал второе за сутки метеопредупреждение для Рязанской области.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 6 января, ночью 7 января на территории региона сохранится налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.