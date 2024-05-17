Пятница, 17 мая, 2024

В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»

Автор: 7info

Опубликовано

В четверг, 16 мая, в Центральной детской библиотеке города Рязани прошёл заключительный телемост «Боевое братство навек!», который проводился в рамках проекта «Десантное братство». В нём приняли участие начальник управления культуры города Рязани Надежда Майорова, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) РВВДКУ, гвардии полковник Тимофей Юдин, а также ветераны ВДВ и Герои России.

— Приятно видеть такое большое количество голубых беретов, людей, для которых словосочетание «Боевое братство» является родным. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашего родного училища. Мы проведём экскурсии, расскажем, покажем, познакомим с такими прекрасными людьми, как Владислав Головин. У нас есть действительно много ребят, которые совершили подвиги, сейчас они, в стенах училища, передают свой опыт молодому поколению. — сказал Тимофей Юдин.

Также к участникам проекта обратилась Надежда Майорова:

— Дорогие дети, у нас, когда мы были такие же, как вы, в каждом кабинете висели портреты пионеров-героев, и мы понимали, с кого «делаем» жизнь, а вы сейчас видите живых людей, не так сильно отличающихся от вас по возрасту, с которых вы можете «делать» жизнь. Смотрите, впитывайте и радуйтесь, что сегодня эти люди живы и могут рассказать вам о том, что они пережили. Они ещё долго-долго будут жить и радовать нас своим примером патриотизма и мужества.

В ходе телемоста показали видео о Герое России, руководителе Ассоциации ветеранов CBO по Рязанской области, гвардии капитане Владиславе Головине, а ученица ДЮЦ «Надежда» Варвара Першуткина исполнила песню «Струна».

Затем прошло награждение победителей, призеров и активных участников конкурсов. Им вручали книги, свитки ВДВ, кубки, альбомы «Рязань и рязанцы», дипломы и сертификаты.

Проект «Десантное братство» реализовывался с сентября 2023 года по май 2024 года. Всего в нём приняли участие 700 человек из разных городов России и ближнего зарубежья.

Проект, ставший победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году, посвящен 105-летию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»
В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»

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