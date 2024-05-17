В Рязани прошёл заключительный телемост проекта «Боевое братство навек!»

В четверг, 16 мая, в Центральной детской библиотеке города Рязани прошёл заключительный телемост «Боевое братство навек!», который проводился в рамках проекта «Десантное братство». В нём приняли участие начальник управления культуры города Рязани Надежда Майорова, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) РВВДКУ, гвардии полковник Тимофей Юдин, а также ветераны ВДВ и Герои России.
Также к участникам проекта обратилась Надежда Майорова:
В ходе телемоста показали видео о Герое России, руководителе Ассоциации ветеранов CBO по Рязанской области, гвардии капитане Владиславе Головине, а ученица ДЮЦ «Надежда» Варвара Першуткина исполнила песню «Струна».
Затем прошло награждение победителей, призеров и активных участников конкурсов. Им вручали книги, свитки ВДВ, кубки, альбомы «Рязань и рязанцы», дипломы и сертификаты.
Проект «Десантное братство» реализовывался с сентября 2023 года по май 2024 года. Всего в нём приняли участие 700 человек из разных городов России и ближнего зарубежья.
Проект, ставший победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году, посвящен 105-летию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.