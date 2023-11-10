Лже-коммунальщики навязывают липчанам платные услуги

Лже-коммунальщики под видом сотрудников РВК-Липецк навязывают горожанам услуги по опломбировке, поверке и замене счетчиков воды, сообщает компания на странице ВКонтакте.

На неизвестных в РВК-Липецк жалуются жители города. «Коммунальщики» сообщают гражданам, что у них заканчивается срок действия счётчиков, угрожают штрафами. Затем предлагают поменять приборы учёта по завышенным ценам, либо провести поверку. Затем за деньги предлагают опломбировать счётчики.

В компании напомнили, что работают только по заявкам горожан, сотрудники РВК-Липецк по квартирам с предложением услуг не ходят. О проверке показания счётчиков жильцов оповещают с помощью объявлений на подъездах. Контролёры имеют договор, оформленный с водоканалом.

Опломбирование приборов учета воды может осуществляться только поставщиком воды и, по закону, производится без взимания платы. Из этого правила есть исключение — плату берут, когда опломбирование производится повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем.

Узнать срок поверки счетчика можно в личном кабинете клиента на официальном сайте компании или мобильном приложении РВК.Услуги.