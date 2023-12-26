Вторник, 26 декабря, 2023
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График работы почтовых в новогодние праздники сообщила Почта России

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Почта России сообщила график работы отделений в новогодние праздники.

В Рязани, как и во всей стране, 31 декабря почтовые отделения работать не будут. Исключения — круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут принимать клиентов до 21 часа.

1 января — выходной день.

2 января в Рязанской области работают несколько крупных отделений.

С 3 по 6 и 8 января почтовые отделения работают по обычному графику.

В Рождество, 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.

Почтальоны в выходные дни разносить корреспонденцию не будут.

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