Гороскоп на 16 июля

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Овен

Для Овна 16 июля станет не просто тяжелым, а невыносимым в некоторых ситуациях. Но спрятаться от насущных проблем не удастся. Да и ни к чему, они настигнут в самый неподходящий момент. Особенно неприятно будет осознавать, что вам придется самостоятельно приводить все в порядок. Вечером попадете под «пресс» старшего поколения.

Телец

Гороскоп советует Тельцу аккуратнее передвигаться не только на автомобиле, но и на своих двоих. День очень травмаопасный, не вздумайте экспериментировать и рисковать. Даже на полу, который сами помыли, реально поскользнуться. Неожиданный поворот событий в личной жизни придаст стимула. Отношения с избранником перейдут в романтическое русло.

Близнецы

Серьезных стрессов в жизни Близнецов не ожидается, но мелкие неприятности не миновать. Они появятся и в финансовой, и в любовной сфере. Приводите мысли в порядок, тогда можно будет говорить о гармонии и стабильности. Новый старт в работе придаст уверенности. Возможны контракты с западными фирмами, если давно занимаетесь бизнесом и торговлей.

Рак

Благоприятный день для Рака, который написал заявление на отпуск. Теперь вы наполовину свободный и счастливый человек. Особенно, если запланировали путешествие к морю или за рубеж. Здоровье не будет тревожить, но если появится насморк или кашель, то срочно от них избавляйтесь. Любимая дача зовет? Отправляйтесь на нее с родственниками.

Лев

16 июля – середина лета, чему Лев будет несказанно рад. Смело планируйте отдых, чтобы набраться энергии для нового рывка в работе. Плодотворно пройдут творческие мероприятия, семинары и выставка личных шедевров. Не желательно заниматься активными видами спорта. Если есть возможность, то откажитесь и от физического труда.

Дева

Если Дева потратит денег больше, чем запланировала, то кредитная карточка опустеет. Дело понятное, соблазнов много и все хочется купить. Но сейчас не время, чтобы шиковать и наряжаться. Нужно всерьез задуматься о доме, быте и семействе. Получится выгодно купить стройматериалы для стройки. Ездить лучше на общественном транспорте.

Весы

Весы еще новый проект в глаза не видели, а уже накидывают в уме проценты за его реализацию. Не спешите, сначала внедритесь в методы его воплощения. По своим местам полезно расставить все, что касается домашних дел. Здесь сплошная кутерьма, из-за чего нередко возникают конфликты с родней. О новом романе не рассказывайте, приберегите информацию.

Скорпион

Сегодня Скорпиону повсюду будут мерещиться провокации, сплетни и заговоры. Может быть, вам стоит отдохнуть? Или обратиться к врачу-специалисту? Прекратите строить замки, за которыми вас не видно. Нужно раскрыться внутренне и люди к вам потянутся. Железные аргументы в свою сторону выставит человек, с которым вы отказались сотрудничать.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу провести этот день в компании давних друзей. Сними вы реально отдохнете и расслабитесь. Только с алкоголем не переборщите, даже если он для вас лучший антидепрессант. Войну бытовой рутине объявят семейные люди. Надоел затянувшийся ремонт или стройка дачи? Решайте все проблемы разом.

Козерог

Небывалый выплеск энергии поможет Козерогу реализовать давние мечты. Сегодня вы, словно с цепи сорвались, будете активным и деятельным. Фантастический результат в финансовой сфере – это тоже ваша заслуга. Вечером ждите гостей и порадуйте их кулинарными талантами. Тем, кто организовал путешествие, стоит позаботиться об аптечке.

Водолей

Если Водолей нестандартно посмотрит на привычные ситуации, то выиграет больше, чем думал. Исключите из планов то, что мешает достигать целей. Увидите, что бесполезных мыслей и идей огромное количество. Изобретением в личной жизни будет сюрприз, сделанный своими руками. Удивите партнера, пусть ахнет и обрадуется по-настоящему.

Рыбы

16 июля Рыбам будут покровительствовать все имеющиеся во Вселенной Боги. Повезет во всех сферах, можете не сомневаться. Даже в любви, вы в лепешку расшибетесь, но добьетесь расположения симпатичного человека. И не напрасно так старались, он ответит взаимностью. Полезно заняться закаливанием организма, укрепляйте иммунитет.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru