Ее загипнотизировали. Отец стрелявшей в брянской гимназии рассказал о дочери

Отец школьницы, которая открыла стрельбу по одноклассникам в брянской гимназии №5, заявил, что девочку «загипнотизировали» в соцсетях, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, следователи считают, что мужчина унижал свою дочь и применял к школьнице физическое насилие. В субботу отца девочки не стали арестовывать. Задержание мужчины продлили до 72 часов.

На суде он признался, что небрежно хранил оружие, из которого его дочь открыла огонь по детям. При этом он отрицает, что довел ее до самоубийства.

Заседание по избранию меры пресечения перенесли на воскресенье. В минувший четверг восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии из помпового ружья, украденного у отца. Погибла сама стрелявшая, одна школьница, еще пятеро детей пострадали.