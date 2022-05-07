Двое взрослых и 2-летний ребёнок погибли на пожаре под Костромой

Ночью 7 мая двое взрослых и 2-летний ребёнок погибли на пожаре в поселке Островское Костромской области, сообщает пресс-служба регионального следкома.

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Пожар случился в двухквартирном деревянном жилом доме на улице Полевой. Жильцы одной из квартир успели выбраться; в другой после тушения были обнаружены тела трёх человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Для установления точной причины смерти погибших и пожара назначены судебные экспертизы.