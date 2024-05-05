Воскресенье, 5 мая, 2024

Диетолог рассказала, сколько колбасы безопасно есть в день

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева рассказала «Газете.Ru» о важности ограничения потребления насыщенных жиров в животных продуктах. По её словам, насыщенные жиры — это один из немногих компонентов пищи, которые рекомендуется ограничивать всем людям, вне зависимости от наличия заболеваний.

Ольга Чухачева советует ограничить потребление насыщенных жиров до 10% от суточной калорийности рациона. Это примерно кусочек сала, колбасы или сливочного масла размером с большой палец. Избыточное потребление насыщенных жиров может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Насыщенные жиры отличаются от полезных ненасыщенных жиров, которые содержатся в рыбе и растительных маслах, более высокими температурами плавления. При комнатной температуре насыщенные жиры остаются твёрдыми.

Чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров, рекомендуется отдавать предпочтение постным сортам мяса, рыбе, морепродуктам, бобовым, растительным маслам и орехам. Также следует избегать продуктов высокой степени обработки, таких как мясная гастрономия, колбасы, сладости и десерты.

Ольга Чухачева объясняет, что наш организм не нуждается в большом количестве насыщенных жиров, так как они могут образовываться внутри нас. Кроме того, полностью исключить насыщенные жиры из рациона крайне сложно, даже если вы стараетесь употреблять только полезные продукты. Например, рыба, которую мы считаем хорошим источником ненасыщенных жиров, в готовом виде содержит 1,5-2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта.

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