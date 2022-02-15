Дело рязанского МП «Детское питание» передано в апелляционную инстанцию

Уголовное дело о взятках в рязанском МП «Детское питание» поступило в апелляционную инстанцию в Тамбовском областном суде, сообщает «ВидСбоку».
Дата рассмотрения апелляции ещё не назначена.
Дело поступило в суд в понедельник, 14 февраля. Апелляционную жалобу на приговор подали все обвиняемые: экс-советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, бывший заместитель главы Сергей Пашкевич, бывший советник министра экономического развития России Павел Пущин.
Напомним, 17 декабря Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор фигурантам дела о «Детском питании». Александра Зайкина приговорили к 8 годам колонии, Сергея Пашкевича — к 8, Павла Пущина — к 8,5.