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Вторник, 15 февраля, 2022

Дело рязанского МП «Детское питание» передано в апелляционную инстанцию

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Дело рязанского МП «Детское питание» передано в апелляционную инстанцию

Александр Ильин

Уголовное дело о взятках в рязанском МП «Детское питание» поступило в апелляционную инстанцию в Тамбовском областном суде, сообщает «ВидСбоку».

Дата рассмотрения апелляции ещё не назначена. 

Дело поступило в суд в понедельник, 14 февраля. Апелляционную жалобу на приговор подали все обвиняемые: экс-советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, бывший заместитель главы Сергей Пашкевич, бывший советник министра экономического развития России Павел Пущин.

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Напомним, 17 декабря Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор фигурантам дела о «Детском питании». Александра Зайкина приговорили к 8 годам колонии, Сергея Пашкевича —  к 8, Павла Пущина — к 8,5.

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