Рязанским чиновникам вынесли приговор по делу МП «Детское питание»

Октябрьский районный суд Тамбова 17 декабря вынес приговор всем трём фигурантам дела о «Детском питании», сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в получении крупных взяток обвинялись советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, заместитель главы Сергей Пашкевич, советник министра экономического развития России Павел Пущин.

По данным следствия, они получали и организовывали получение взяток от поставщика продуктов, из которых муниципальное предприятие готовило еду для школ Рязани.

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Суд приговорил Александра Зайкина к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на 10 лет, Сергея Пашкевича — к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на 5 лет, Павла Пущина — к 8,5 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти сроком на 10 лет. Штрафы при этому никому не присудили.

Напомним, прокурор запрашивал для фигурантов дела «Детского питания» от 9,5 до 11,5 лет.