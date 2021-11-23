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Вторник, 23 ноября, 2021
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Прокурор запросил для фигурантов дела «Детского питания» от 9,5 до 11,5 лет

7info

В Тамбове проходит суд по делу о взятках в МП «Детское питание». Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

Во взятках обвиняются: советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, заместитель главы Сергей Пашкевич, советник министра экономического развития России Павел Пущин.

По версии следствия, они получали и организовывали получение взяток от поставщика продуктов, из которых предприятие готовило еду для школ Рязани.

На заседании 19 ноября прокурор запросил для Зайкина 11,5 лет колонии строго режима, Пашкевичу и Пущину — по 9,5 лет колонии. Также он просит суд назначить большие штрафы и запретить этим людям занимать государственные должности.

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