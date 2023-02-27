Понедельник, 27 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Чаще всего в Рязанской области по-прежнему подделывают 5-тысячные банкноты

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В 2022 году в банковском секторе Рязанской области сократилось число фальшивок. Подделок выявлено 214 — на 35% меньше, чем в годом ранее. Обнаружено 210 фальшивых банкнот и 4 монеты.

Чаще всего, как и ранее, подделывают купюры самого крупного номинала. При этом фальшивых 5-тысячных купюр стало меньше – 100 единиц против 238 в 2021 году. Специалисты обнаружили также 74 поддельные 2-тысячные и 31 купюру номиналом 1000 рублей.

Также эксперты выявили 3 купюры номиналом 500 рублей, одна сотня и одна 50-рублёвая купюра. Признаны фальшивками две монеты — 10 и 5 рублей.

Поддельные денежные знаки иностранных государств в прошлом году встречались в 8 раз реже, чем годом ранее: выявлены 2 банкноты номиналом 100 долларов США и одна — номиналом 100 евро.

Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова отметила, что, по опросам, примерно каждый третий гражданин всё ещё рассчитывается за покупки в основном наличными.

Ольга Егорова: «Важно внимательно относиться к тем банкнотам, которые попадают вам в руки. При подозрениях, что купюра фальшивая, можно обратиться в любой коммерческий банк для проведения бесплатной экспертизы»

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