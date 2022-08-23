Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: почти 60% россиян, занимающихся спортом, делают это бесплатно

Две трети россиян (64%) занимаются спортом. При этом сторонников бесплатных тренировок в этом году стало больше. 92% наших соотечественников признают, что такие занятия важны для поддержания здоровья. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Международному дню учреждения спорта 23 августа.

Ежедневно занимаются спортом 12% россиян. Больше всего эта доля в Москве и Московской области (16%), меньше всего в Сибири (9%). Еще 23% сообщили, что уделяют спортивным занятиям два дня в неделю, а 12% — один день в неделю. При этом вообще не занимаются спортом 36% опрошенных, в том числе 43% жителей Северного Кавказа, 42% в Центральном федеральном округе и лишь 24% в Москве и Московской области.

Среди занятий спортом на любительском уровне у россиян наиболее популярны бег (27%), тренажерные залы (26%), плавание и занятия в фитнес-клубах (по 22%). Йогой занимается 15% из тех, кто «дружит» со спортом, футболом – 12%.

59% занимающихся летними видами спорта россиян не тратят на тренировки ни копейки. В Сибири этот процент доходит до 75%, на Дальнем Востоке до 70%, тогда как в столичном регионе он составляет лишь 42%. При этом 30% тратят на летний спорт 5-10 тысяч рублей в месяц, 4% — 10-20 тысяч рублей, 2% — свыше 20 тысяч рублей в месяц.

За последние полгода 13% опрошенных любителей спорта значительно сократили траты на тренировки или вовсе перестали заниматься платно. У 15% траты на спорт за это время незначительно сократились, у 10% несущественно выросли. У 2% выросли заметно. При этом 60% заявили, что их расходы на занятия спортом с февраля 2022 года не изменились.

«Занятия физкультурой и спортом важны и полезны для здоровья, но иногда могут быть и травмоопасны. Если травма требует обследований и лечения, не входящих в программу ОМС, выручит страховка от несчастных случаев, к которым относятся травмы во время занятий как любительским, так и профессиональным спортом. Она дает возможность человеку компенсировать свои расходы на лечение и лекарства за счет выплаты от страховой компании», — говорит начальник Управления андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Анна Комиссарова.

Лишь 8% россиян считают, что спорт не важен для поддержания здоровья и ни в одном из регионов этот показатель не превышает 10%. По мнению 44%, занятия спортом важны для здоровья, еще 48% считают, что очень важны.

Только 27 % россиян слышали, что существуют мультиспортивные гонки, такие как ironstar и ironman. 73% ничего об этом не знают.

Спортивных зрителей (71%) в России больше, чем тех, кто занимается спортом (64%). Треть россиян (33%) смотрят определенный вид спорта, 28% включают спортивные трансляции время от времени, чтобы быть в курсе событий. 11% смотрят любой спорт без исключения. На Дальнем Востоке и в столичном регионе эта доля доходит до 14%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе составляет лишь 5%. 29% опрошенных не смотрят Олимпийские игры и другие международные соревнования (на Северном Кавказе 40%, в Москве и Московской области 24%).

На открытый вопрос (можно давать больше одного варианта ответа), какие виды спорта вы больше всего любите смотреть, россияне чаще всего называли фигурное катание (35%), футбол (33%), хоккей и биатлон (по 30%). Среди тех, кто смотрит спортивные трансляции, также достаточно популярны художественная гимнастика (24%), спортивная гимнастика (20%), плавание и легкая атлетика (по 18%).

*Опрос проводился банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» с 15 по 19 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.